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Глава Филиппин пригрозил спалить ООН
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Глава Филиппин пригрозил спалить ООН

Сегодня 5:49
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Глава Филиппин пригрозил спалить ООН

Манила, 24 декабря. Филиппинский лидер Родриго Дутерте в ходе очередной речи пригрозил спалить дотла ООН.

Сообщается, что во время выступления военной базе в городе Замбоанга в южной части Филиппин, Дутерте заявил: «Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку».

Журналисты The Independent пояснили, что причиной недовольства главы государства стали требования правозащитников при международной организации о расследовании убийств лиц, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков.

Кроме того, отвечая на обвинения в убийствах, Дутерте сообщил, что может вывести Филиппины из состава ООН, Международного уголовного суда, а также прекратить действие союзных соглашений с США.

Напомним, что, согласно информации ООН, более 6 тысяч человек были убиты на Филиппинах с момента прихода Дутерте к власти.

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Ирина Лошкарева
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