Цензура по-американски: Обама выделил $80 млн на борьбу с зарубежной пропагандой

Вашингтон, 24 декабря. Пентагону в 2017-м году будет выделено 80 млн долларов на создание и функционирование специального центра, задача которого — противостоять «пропаганде из-за рубежа и дезинформации». Соответствующий законопроект подписал уходящий президент США Барак Обама.

Как передает ТАСС, Центр по борьбе с зарубежной пропагандой, над созданием которого будут коллегиально трудиться специалисты сразу нескольких министерств и ведомств, войдет в структуру государственного департамента.

По замыслу, в новом структурном подразделении будут искать в зарубежных СМИ информационные материалы, которые, по мнению американской стороны, неправильно трактуют те или иные события, так или иначе связанные с США.

Кроме того, специалисты будущего центра будут работать и в обратном направлении, публикуя и разъясняя материалы под правильным для Соединенных Штатов Америки вектором.

