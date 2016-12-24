FAN-TV Лента новостей
Цензура по-американски: Обама выделил $80 млн на борьбу с зарубежной пропагандой
Весь мир

Цензура по-американски: Обама выделил $80 млн на борьбу с зарубежной пропагандой

Сегодня 5:22
143

Цензура по-американски: Обама выделил $80 млн на борьбу с зарубежной пропагандой

Вашингтон, 24 декабря. Пентагону в 2017-м году будет выделено 80 млн долларов на создание и функционирование специального центра, задача которого — противостоять «пропаганде из-за рубежа и дезинформации». Соответствующий законопроект подписал уходящий президент США Барак Обама. 

Как передает ТАСС, Центр по борьбе с зарубежной пропагандой, над созданием которого будут коллегиально трудиться специалисты сразу нескольких министерств и ведомств, войдет в структуру государственного департамента.

По замыслу, в новом структурном подразделении будут искать в зарубежных СМИ информационные материалы, которые, по мнению американской стороны, неправильно трактуют те или иные события, так или иначе связанные с США.

Кроме того, специалисты будущего центра будут работать и в обратном направлении, публикуя и разъясняя материалы под правильным для Соединенных Штатов Америки вектором.
 

комментарии
Алексей Громов
#барак обама
Новости партнеров
Эксклюзив

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Сегодня 14:20
59

Трамп против всего мира: начнут ли США новую гонку ядерных вооружений

Сегодня 13:37
120

Новости Новороссии: ВСУ готовятся атаковать силы ЛНР под Дебальцево, Ясиноватая и Горловка на линии огня

Сегодня 13:24
291

Порошенко увяз в коррупции: как революция на Украине пожирает своих детей

Сегодня 12:53
359

Сирия новости 24 декабря 2016 12.30: «Ахрар аш-Шам» и ИГ бьют друг друга в Дамаске, ВКС РФ провели операцию в Латакии

Сегодня 12:30
541
Показать еще
Прямая трансляция

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Изрезанное тело 12-летней девочки найдено в московской квартире

14:30

Марин Ле Пен настаивает на выходе Франции из ЕС и «потерявшей смысл» НАТО

14:25

ДНР заявила о резком обострении в Донбассе: более 3000 обстрелов со стороны ВСУ

14:25

Стало известно, зачем неизвестные проникли на закрытый арсенал в Башкирии

14:21

Жители Алеппо возвращаются в свои дома после разминирования восточных кварталов

14:21

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Петербург и назвал главное событие 2016 года. ФАН-ТВ

14:20

Спасатели вызволили из шахты лифта в Москве народную артистку РФ

14:17

Эрдоган не позволит создать на севере Сирии новое государство

14:17

Назван предмет, который школьники знают хуже всего

14:10

Врачи рассказали, куда переводят Лужкова из реанимации

14:08

Строивший МКС американский астронавт Селлерс умер в США

14:04

Росавиация приостановила полеты Sukhoi Superjet 100

13:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Изрезанное тело 12-летней девочки найдено в московской квартире
Читать
Закрыть