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Журнал Time рассказал о коррумпированности Порошенко
Украина

Журнал Time рассказал о коррумпированности Порошенко

Сегодня 5:32
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Журнал Time рассказал о коррумпированности Порошенко

Вашингтон, 24 декабря. Коррумпированность президента Украины Петра Порошенко стала темой статьи, написанной депутатом Верховной рады Александром Онищенко для американского журнала Time.

По словам автора статьи, украинский глава открыто называет себя сторонником демократии и другом Запада, но его действия противоречат заявлениям.

Депутат также отметил, что Порошенко похитил сотни миллионов долларов, требуя деньги после заключения контрактов с украинскими предприятиями.

Так, он упоминает деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, целью создания которого, якобы, является нападение на врагов Порошенко.

Напомним, что ранее Онищенко был обвинен на Украине в хищении госимущества и государственной измене.

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Ирина Лошкарева
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