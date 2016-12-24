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Ученые узнали, сколько раз за день женщины думают о сексе
Весь мир

Ученые узнали, сколько раз за день женщины думают о сексе

Сегодня 5:11
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Ученые узнали, сколько раз за день женщины думают о сексе

Нью-Йорк, 24 декабря. Группа американских ученых провела множество различных исследований, чтобы выяснить, как часто в течение суток мужчины и женщины думают о сексе. Ведь считается, что об интимной близости постоянно думают в основном только представители сильного пола, а вот слабый пол наоборот думает об этом очень редко и в основном предпочитает предаваться романтическим фантазиям. Об этом сообщают местные СМИ.

В исследованиях приняли участие порядка 300 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Каждый испытуемый должен был на протяжении всего дня записывать свои мысли и раздумья о еде, сне, любви, деньгах и сексе. При этом ни один из участников эксперимента не знал, с какой целью он проводится. 

По итогам проведенных исследований американские специалисты пришли к выводу, что, оказывается, женщины думают о сексе реже, чем мужчины. Так, представители сильного пола думают о любовных утехах примерно 34 раза в день, а вот слабый пол около 18 раз. Таким образом, ученые пришли к выводу, что мужчины задумываются об интимной близости примерно раз в 30 минут, а вот женщины – раз в час. 

Отметим, что до этого считалось, что мужчины думают о сексе каждые 7 секунд. Данный эксперимент опроверг это утверждение.
 

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Ксения Бекетова
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