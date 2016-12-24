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Ученые открыли способ избежать болезни Паркинсона
Технологии

Ученые открыли способ избежать болезни Паркинсона

Сегодня 5:09
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Ученые открыли способ избежать болезни Паркинсона

Москва, 24 декабря. Специалисты заявили, что физические упражнения помогают в профилактике болезни Паркинсона.

Сообщается, что по итогам наблюдений за больными, проведенных в течение тридцати лет, ученые смогли сделать вывод о том, что мозг в любом случае положительно воспринимает физическую активность.

Отмечается, что не имеет значения, какие именно упражнения выполняются, так как в этот момент мозг воспринимает физическую нагрузку и начинает увеличивать количество нейронных связей.

По мнению ученых, чем раньше будут начаты регулярные занятия, тем меньше шансов в будущем получить симптомы болезни Паркинсона.

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Ирина Лошкарева
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Ученые выяснили причины и сроки гибели Земли
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