Керри оправдывается перед Израилем за воздержание в Совбезе

Вашингтон, 24 декабря. Соединенные Штаты хотят сохранить возможность сторонам конфликта достичь соглашение путем переговоров, и именно поэтому США воздержались при голосовании в Совбезе ООН по резолюции по израильским поселениям.

С таким заявлением выступил глава американского дипломатического ведомства. Как отметил Джон Керри, его страна согласна далеко не со всеми пунктами документа, что, однако, не мешает Соединенным Штатам согласится с тем, что резолюция «справедливо осуждает насилие и подстрекательство».

Кроме того, как отмечено в заявлении главы Госдепа, принятый документ, по сути, открывает государствам широчайшие возможности для самостоятельного ведения переговоров, не навязывая сторонам пути решения конфликта.

В заключении Джон Керри не преминул отметить, что всегда был «другом Израиля», при любой возможности отдавая свой голос во имя безопасности и мира в этой стране.

