Более 10 человек стали жертвами жуткого ДТП с автобусом в Малайзии 

Сингапур, 24 декабря. На скоростной трассе, которая расположена возле города Пагох, что в штате Джохор на востоке Малайзии, произошла страшная дорожная катастрофа с участием пассажирского автобуса. В результате инцидента от полученных телесных повреждений на месте скончались как минимум 13 человек, еще порядка 17 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.

Сообщается, что водитель пассажирского автобуса, который ехал в Куала-Лумпур, по неизвестным пока причинам не смог справиться с управлением и на огромной скорости вылетел за пределы трассы, а затем рухнул в шестиметровую пропасть.

Как в свою очередь рассказал заместитель руководителя пожарно-спасательного управления штата Мохад Юсуф, после осмотра места происшествия , был сделан предварительный вывод, что состояние дорожного покрытия находился в удовлетворительном состоянии, погодные условия были также нормальными.

При этом также известно, что водитель автобуса от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются выяснением всех причин и обстоятельств этой страшной трагедии.