Обама подписал закон о поставках ПЗРК «сирийской оппозиции»

Вашингтон, 24 декабря. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Барак Обама одобрил порядок поставок ПЗРК так называемой сирийской оппозиции.

Сообщается, что американский глава в пятницу подписал закон о финансировании и политике Министерства обороны на 2017 финансовый год, в котором, в частности, регламентируются действия Пентагона, касающиеся поставок вооружения вооруженной оппозиции в Сирии.

Отмечается, что министр обороны должен будет представить профильным комитетам специальный доклад, в котором содержатся все детали поставки ПЗРК.

Добавим, что ранее поставки ПЗРК в Сирию никак не регламентировались.