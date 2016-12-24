Юнкер: Теракт в Берлине не должен закрыть Европу для беженцев

Брюссель, 24 декабря. Страшный террористический акт в Берлине не должен сказаться на гостеприимстве европейцев в отношении беженцев: председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что атака в Германии не должна закрывать двери Европы.

«Было бы неправильным всех беженцев подозревать в терроризме», — цитирует слова политика агентство Reuters. По мнению председателя Еврокомиссии, несмотря ни на что Европа, как и раньше, должна предоставлять убежище и кров людям, которые бегут от войны.

При этом, по словам Юнкера, Старый Свет должен все больше заботиться о собственной безопасности — не поодиночке, так как для этого нужны огромные средства, а все вместе - сообща.

В частности председатель Еврокомиссии предлагает отточить механизм взаимодействия в плане обмена информации, что, по его мнению, «закроет лазейки для экстремистов и ликвидирует их финансовые источники».

