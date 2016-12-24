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Сирия новости 24 декабря 2016 7.00: под Дамаском САА выдвигает террористам ультиматум, в Алеппо мирной жизни поможет русский батальон
Новости Сирии

Сирия новости 24 декабря 2016 7.00: под Дамаском САА выдвигает террористам ультиматум, в Алеппо мирной жизни поможет русский батальон

Сегодня 7:00
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Подразделение военной полиции РФ прибыло в Алеппо

Сирия, 24 декабря. Под Дамаском САА принуждает террористов отправиться в Идлиб, в Алеппо все внимание нацелено на «русский батальон» — подразделение военной полиции РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

САА начала новую наступательную операцию против боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в районе Вади Барада на западе провинции после того, как те отказались покидать означенный район. 

Как сообщают местные СМИ из Ливана,  верховное командование Сирийской Арабской армии в минувшие выходные предложило боевикам уйти из данного района без боя — в Идлиб. Условия, сформулированные САА, как сообщают, были предельно жестки: или боевики уходят отсюда сами, или их тут уничтожат.

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»*** ультиматум не приняли, САА перешла в наступление и взяла под контроль две позиции, важные для дальнейшего развертывания операции в данном квадрате. По словам военного источника в Дамаске, боевики понесли потери, САА продолжает принуждать группировку «Джебхат Фатх аш-Шам»*** к прекращению огня в Вади Барада — на условиях, аналогичных соглашению по населенному пункту Аль-Таль, достигнутому и реализованному в начале декабря. 

Сообщается, что командование группировки «Джейш аль-Ислам»***** объявило о полной мобилизации после серии успешных операций САА  сельскохозяйственных районах Восточной Гуты.

В Алеппо предстоит наладить мирную жизнь

Провинция Алеппо

Подразделения правительственных сил, осуществляющие проверку и разминирование территории, которую боевики контролировали до освобождения Алеппо, обнаруживают не только мины и самодельные взрывные устройства. Как сообщается, прежде, чем покинуть Алеппо, боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** устроили массовую расправу над своими заложниками. В освобожденном Алеппо уже обнаружены не менее ста тел казненных террористами людей — это и захваченные в плен военнослужащие САА, и мирные жители, все —  мужчины от 18 до 25 лет. Местные СМИ, не связанные законодательными ограничениями и традициями, публикуют фотографии обнаруженных тел без купюр.  

Подразделение военной полиции РФ прибыло в Алеппо, чтобы помочь САА в операциях по разминированию, а также для поддержания порядка в только что освобожденном городе. Местные СМИ активно обсуждают форсированный марш русского батальона военной полиции от авиабазы Хмеймим в Алеппо, и заявление Министерства Обороны РФ о задачах данного подразделения: обеспечение безопасности российских советников, отряда по разминированию и медицинских работников, а также —помощь сирийским властям в поддержании порядка в освобожденном городе.

Министр обороны Турции объявил об освобождении от ИГ* госпиталя в Аль-Бабе —силами турецких ВС при поддержке ССА

Провинция Хомс

Артиллерия САА нанесла удар по позициям террористов ИГ* в городе Аль-Растан. Данные о результатах уточняются.

Самолеты ВВС Сирии

Провинция Дейр эз-Зор

Вооруженные столкновения между подразделениями САА и террористами ИГ* произошли в районе населенного пункта Аладжабил. Существенных изменений в положении противников не произошло.

ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов ИГ* в районе города Дейр эз-Зор и в окрестностях одноименного военного аэродрома.

Провинция Даръа

Подразделения САА атакуют позиции боевиков в городе Ядод.

Курдские отряды в провинции Ракка

Провинция Ракка

Курдские отряды обороны одержали победу над террористами ИГ* в населенном пункте Джаабар в пригороде Ракки.

Провинция Эс-Сувейда

В городе Сувейда в ходе ритуальной стрельбы на свадьбе от случайной пули погиб один из гостей торжества.  

Ирак. Мосул. Разрушения.

Ирак

Иракская армия освободила полицейскую академию, департамент транспорта и цементный завод на севере Мосула. О потерях сторон не сообщается.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

 

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Алексей Громов
#сирия #алеппо #иг #дамаск #саа #дейр эз-зор #ракка #хомс #ввс сирии #сар #эс-сувейда
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