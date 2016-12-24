Рогозину все-таки удалось добраться до Кишинева

Москва, 24 декабря. В пятницу в воздушной гавани Кишинева из-за сильного тумана не смог приземлиться лайнер российской авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Воздушное было перенаправлено в Будапешт. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент стало известно, что Рогозину все-таки удалось добраться до столицы Молдавии поздно ночью.

«2.28 ночи. Сели, наконец, в Кишинёве вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами «Аэрофлота». В аэропорту Будапешта уже все передружились)», — написал премьер на своей личной странице в соцсети Twitter.

Отметим, что Дмитрий Рогозин прилетел в Кишинев для того, чтобы принять участие в инаугурации избранного президента Молдавии Игоря Додона.