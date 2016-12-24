Трамп о словах Путина: Так верно

Вашингтон, 24 декабря. Дональд Трамп публично одобрил слова Владимира Путина, касающиеся Демократической партии США, о том, что проигрывать надо достойно.

Избранный президент Соединенных Штатов так и написал в своем аккаунте в Twitter: «Так верно», одобрив высказывание российского лидера, озвученного накануне в ходе прошедшей большой пресс-конференции.

Путин сказал в четверг: «нужно научиться достойно проигрывать». Слова будущего коллеги наши отклик у без пяти минут президента США, который опубликовал в Интернете фразу: «So true!».

