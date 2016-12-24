США распространили «закон Магнитского» на весь мир

Вашингтон, 24 декабря. Пресс-служба Белого дома сообщила, что действующий президент Барак Обама в пятницу подписал законопроект, в числе прочего, распространяющий действие так называемого «закона Магнитского» на все страны мира.

Сообщается, что документ разрешает вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных в коррупции или нарушении прав человека.

Напомним, что «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан Бараком Обамой в декабре 2012 года и изначально применялся только к российским гражданам.

Добавим, что закон лишает лиц, попавших под его действие, американской въездной визы, любой собственности на территории США и счетов в банках.