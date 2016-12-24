Уходя, хлопнуть дверью: Обама запретил Пентагону сотрудничать с Россией

Вашингтон, 24 декабря. Барак Обама подписал закон, согласно которому военному ведомству США, по сути, в 2017 году будет запрещено сотрудничать с Россией.

«Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России», — черным по белому указывается в документе.

Правда, в законе есть одна оговорка: положения документа могут быть пересмотрены только в том случае, если «РФ прекратит оккупацию Украины» и не будет вести некие «агрессивные действия», которые по видению уходящего президента США будут каким-то образом угрожать как опять-таки Киеву, так и другим государствам, входящим в НАТО.

Кроме того, действие закона также не должно мешать выполнению Соединенными Штатами обязательств, ранее взятых в рамках соглашений по нераспространению и контролю над вооружениями.

