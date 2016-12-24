В Сети активно смотрят видео высадки российской военной полиции в Алеппо

Алеппо, 24 декабря. Батальон российской военной полиции, который представляет собой мотострелковую часть и в состав которого входит около 300-400 человек, в пятницу прибыл с авиабазы Хмеймим в сирийский Алеппо. Им предстоит обеспечивать правопорядок и безопасность работников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гумконвоев. Об этом в пятницу утром заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

По словам российского чиновника, все военнослужащие прибыли в Сирию по контракту и предварительно прошли специальное обучение на одной из военных баз в России. Теперь в Алеппо им придется обеспечивать безопасность сотрудников всех ведомств.

Напомним, что на этой неделе удалось полностью освободить сирийский Алеппо от террористов, которые контролировали его восточную часть с 2012 года.

