Канада сворачивает гостеприимство: квоты на беженцев снижены

Оттава, 24 декабря. Миграционная служба Канады приняла решение, что только тысяча сирийских беженцев сможет прибыть в страну в 2017 году за счет частных пожертвований.

Сообщается, что причиной данного решения стала необходимость решения вопросов с уже имеющимися заявками на оплату приезда в страну сирийских беженцев.

Отметим, что согласно последним данным, в Канаду уже прибыло более 38 тысяч сирийцев, при этом, 13 тысяч прибыли за счет частных средств.

Добавим, что доставка вынужденных переселенцев из Сирии в Канаду была начата с 4 ноября прошлого года с помощью транспортных самолетов канадских ВВС.