Госдеп предупредил граждан США об угрозе терактов в Иордании

Вашингтон, 24 декабря. Пресс-служба Госдепартамента США предупредила американских граждан о высоком риске террористических актов в Иордании.

Внешнеполитическое ведомство предупредило об опасности поездок и Иорданию из-за активности террористических группировок в регионе.

В сообщении Госдепа говорится, что террористические организации уже осуществили ряд успешных атак в Иордании и продолжают планировать атаки в этой стране.

По причине этого американцев попросили учитывать риски, связанные с поездками в эту страну.

Подчеркивается, что наиболее опасными являются районы, находящиеся на границе с Сирией и Ираком.