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Полиция Египта задержала продюсера новостей телеканала «Аль-Джазира»
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Полиция Египта задержала продюсера новостей телеканала «Аль-Джазира»

Сегодня 3:37
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Полиция Египта задержала продюсера новостей телеканала «Аль-Джазира»

Каир, 24 декабря. Правоохранительные органы Египта в пятницу задержали новостного продюсера телеканала «Аль-Джазира» Махмуда Хусейна. Мужчину подозревают в попытке свергнуть правительство Абделя Фаттаха ас-Си. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт англоязычной версии телеканала. 

Сообщается, что Хусейн был задержан в пятницу, 23 декабря в своем собственном доме, который находится в Каире. 

«Аль-Джазира заявляет об ответственности египетского правительства за безопасность Хусейна и призывает к его немедленному освобождению», — говорится в заявлении, которое размещено на сайте телеканала. 

Также сообщается, что сотрудники полиции Египта уже обыскали дома двух братьев Хусейна, после чего задержали их. 

Напомним, что ранее стало известно о том, что на протяжении 15 часов в аэропорту Каира полиция проводила допрос Махмуда Хусейна, который как раз в тот день прилетел из отпуска. При этом сообщается, что египетские стражи порядка пока не дали телеканалу комментария по поводу произошедшего.
 

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Ксения Бекетова
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