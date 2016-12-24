Обама одобрил реформирование Совета по вопросам вещания

Вашингтон, 24 декабря. Пресс-служба Белого дома сообщила, что действующий президент США Барак Обама поддержал проведение реформы Совета управляющих по вопросам вещания (BBG).

Сообщается, что реформирование структуры должно сделать ее работу более эффективной, но при этом не ущемить права журналистов.

В принятом сенатом законе о военном бюджете содержится положение, предусматривающее роспуск BBG, контролирующего ряд радиостанций и вещательных компаний, работающих на Кубу, Европу и Ближний Восток.

После реформы их будет контролировать управляющий, назначаемый президентом.