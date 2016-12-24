Трамп назначил своего спецпредставителя на международных переговорах

Вашингтон, 24 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность специального представителя на международных переговорах в президентской администрации.

Сообщается, что на данный Трамп назначил своего давнего помощника Джейсона Гринблатта.

Согласно информации местных СМИ, 50-летний Джейсон Гринблатт сотрудничал с Трампом в течение двух десятков лет. Он занимает должность главного юрисконсульта и исполнительного вице-президента принадлежащей республиканцу компании Trump Organization.

Добавим что в предвыборном штабе Трампа Гринблатт также выполнял функции советника по американо-израильским отношениям.