Израиль критикует Обаму и надеется на Трампа в борьбе с резолюцией СБ ООН

Тель-Авив, 24 декабря. Власти Израиля подвергли резкой критике администрацию Барака Обамы после принятия резолюции СБ ООН о запрете переселенческой деятельности на оккупированной территории Палестины.

По словам главы правительства Биньямина Нетаньяху, администрация Обамы не в силах защитить Израиль от «бандитской деятельности» ООН.

Более того, премьер-министр заподозрил сговор между Обамой и ООН. В то же время, он выразил надежду на сотрудничество между США и Израилем в борьбе с резолюцией после инаугурации Трампа 20 декабря.

Накануне Дональд Трамп анонсировал большие перемены в ООН.