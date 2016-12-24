Стало известно, как люди будут выглядеть уже через 100 лет

Нью-Йорк, 24 декабря. Группа американских ученых из Гарвардского университета, во главе с Хуаном Энрикесом, провела множество различных исследований, целью которых было выяснить, как будут выглядеть люди через 100 лет. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению исследователей, вероятнее всего, люди не смогут дожить до естественной эволюции, а причиной этому является то, что сейчас человечество постоянно окружает слишком большое количество различных угроз для жизни.

Как рассказал Энрикес, в любой момент все человечество может быть стерто с лица земли из-за смертельного штамма заболевания, из-за падения метеорита или же из-за любой другой катастрофы.

Ученые рассказали, что на сегодняшний день известно о шести случаях массового вымирания людей. По их словам, это не дает права жителям Земли считать, что в скором будущем их ждет такая же участь.



Энрикес также рассказал, что на сегодняшний день в человеческой жизни существует такой аспект, который способен изменить людей – это наука. Сейчас она направлена на лечение различных заболеваний, но уже в ближайшем будущем генетики смогут усовершенствовать человека.

По мнению ученого, уже всего через 100 лет все человечество на Земле усовершенствуется.

Например, те, кто отправятся на Марс, наверняка со временем приспособятся к жизни там - у них изменится структура дыхательной системы, чтобы было легче дышать в скафандре, деформируется позвоночник в связи с нюансами притяжения, изменится зрение.