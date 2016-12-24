Демарш Израиля: Тель-Авив отзывает послов Новой Зеландии и Сенегала

Тель-Авив, 24 декабря. Правительство Израиля отозвало послов Новой Зеландии и Сенегала для консультаций в связи инициативой этих стран в СБ ООН относительно резолюции по переселенцам в Палестине. Об этом сообщил The Jerusalem Post.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил о приостановлении всех программ помощи Сенегалу. Намеченный ранее визит главы МИД Сенегала в Тель-Авив отменен по инициативе израильской стороны.

Действия израильских властей стали ответом на принятие резолюции Совбезом ООН. Документ запрещает переселенческую деятельность на оккупированной территории Палестины. Новая Зеландия и Сенегал были в числе стран-инициаторов повторного рассмотрения проекта.

При рассмотрении данного вопроса Израиль надеялся, что Соединенные Штаты воспользуются правом вето, однако американцы воздержались от голосования. Остальные 14 стран поддержали проект резолюции.