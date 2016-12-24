Обама одобрил выделение $350 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 24 декабря. Пресс-служба Белого дома сообщила, что действующий президент США Барак Обама одобрил возможность предоставления Украине военной помощи.

Сообщается, что в пятницу Обама подписал закон об ассигнованиях на военные нужды в 2017 финансовом году. Документом предусматривается возможность предоставления Украине до 350 миллионов долларов для оказание военной поддержки.

Кроме того, в законе отмечается, что министр обороны Соединенных Штатов наделен полномочиями определять, что именно будет поставлено Киеву и в каком объеме, однако финальное решение остается за американским президентом.