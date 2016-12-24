FAN-TV Лента новостей
Эксперты рассказали, в каком году вернется «нефтяной рай»
Экономика

Эксперты рассказали, в каком году вернется «нефтяной рай»

Сегодня 2:52
47

Эксперты рассказали, в каком году вернется «нефтяной рай»

Нью-Йорк, 24 декабря. Эксперты считают, что уже в 2018 году на рынок могут вернуться высокие цены на нефть марки Brent.

Сообщается, что на минувшей неделе Лондонской бирже ICE опционы на покупку нефтяных фьючерсов с поставкой в декабре 2018 года по $100 за баррель стали наиболее активно торгуемым контрактом на нефть марки Brent.

Отметим, что опционы стоили около $1 млн, однако их стоимость вырастет в несколько раз, если цены на фьючерсы все же увеличатся в ближайшее время, пишет «Газета.ру».

По мнению специалистов Международного энергетического агентства, в случае, если производители не нарушат свои обязательства по снижению нефтедобычи, то спрос на нефть может обогнать поставки уже в первой половине 2017 года.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 декабря 2016 22.30: курды отбили позиции ИГ в Ракке, ВВС САР зачищают Дамаск от боевиков

Вчера 22:30
496

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
759

Новости США: Дональд Трамп признался в «усофобии», «предавших» Клинтон выборщиков настигло возмездие

Вчера 21:09
585

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Вчера 20:41
474

Читайте между строк: Путин дал Западу понять, что у России нет соперников

Вчера 20:35
1049
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Израиль критикует Обаму и надеется на Трампа в борьбе с резолюцией СБ ООН

3:16

Стало известно, как люди будут выглядеть уже через 100 лет

3:10

Обама одобрил выделение $350 млн на военную помощь Украине

3:02

Демарш Израиля: Тель-Авив отзывает послов Новой Зеландии и Сенегала

2:59

Донбасс: в ЛНР подтверждают, что пока по ним не стреляют

2:52

Эксперты рассказали, в каком году вернется «нефтяной рай»

2:52

Ученые объяснили, почему в 30 лет ума нет

2:39

Донбасс: ДНР подтверждает прекращение обстрелов ВСУ

2:35

Умная броня: российской бронетехнике придадут новейшего управления

2:35

Принцесса Лея из «Звездных войн» не долетела до Лос-Анджелеса

2:26

Уральское предприятие пополнило санкционный список США

2:21

Трамп поинтересовался, когда мир начнет настоящую борьбу с терроризмом

2:14
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Израиль критикует Обаму и надеется на Трампа в борьбе с резолюцией СБ ООН
Читать
Закрыть