Эксперты рассказали, в каком году вернется «нефтяной рай»

Нью-Йорк, 24 декабря. Эксперты считают, что уже в 2018 году на рынок могут вернуться высокие цены на нефть марки Brent.

Сообщается, что на минувшей неделе Лондонской бирже ICE опционы на покупку нефтяных фьючерсов с поставкой в декабре 2018 года по $100 за баррель стали наиболее активно торгуемым контрактом на нефть марки Brent.

Отметим, что опционы стоили около $1 млн, однако их стоимость вырастет в несколько раз, если цены на фьючерсы все же увеличатся в ближайшее время, пишет «Газета.ру».

По мнению специалистов Международного энергетического агентства, в случае, если производители не нарушат свои обязательства по снижению нефтедобычи, то спрос на нефть может обогнать поставки уже в первой половине 2017 года.