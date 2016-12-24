Донбасс: в ЛНР подтверждают, что пока по ним не стреляют

Луганск, 24 декабря. Командование народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подтверждает, что с ноля часов 24 декабря 2016 года не фиксирует случаи нарушения «режима тишины».

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко официально сообщил, что народная милиция неукоснительно соблюдает «режим тишины», объявленный с сегодняшнего дня на Донбассе.

Андрей Марочко также официально подтвердил Луганскому информационному центру: «Со стороны Вооруженных сил Украины также не зафиксировано обстрелов».