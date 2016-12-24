Ученые объяснили, почему в 30 лет ума нет

Вашингтон, 24 декабря. Группа американских ученых пришла к выводу, что до 30 лет мозг человека находится на стадии развития. Лишь в этом возрасте можно считать ум сформированным в полной мере.

По мнению специалистов из США, лицам, не достигшим 30 лет, необходимо смягчить ответственность за совершенные ими правонарушения.

В ходе исследования также выяснилось, что процессы формирования личности и кратковременной памяти человека заканчиваются с достижением 30-летнего возраста.

Кроме того, на четвертом десятке у человека заметно притупляются эмоции, что способствует повышению качества мышления.

Ранее ученые назвали продукт, благодаря которому улучшается работа мозга.