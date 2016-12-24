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Принцесса Лея из «Звездных войн» не долетела до Лос-Анджелеса
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Принцесса Лея из «Звездных войн» не долетела до Лос-Анджелеса

Сегодня 2:26
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Принцесса Лея из «Звездных войн» не долетела до Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 24 декабря. Во время выполнения рейса из Лондона в Лос-Анджелес  одной из пассажирок, которой оказалась известная актриса популярной киносаги «Звездные войны» Кэрри Фишер, внезапно стало плохо. Оказалось, что у женщины случился сердечный приступ прямо во время полета. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию штата. 

Сообщается, что как только самолет приземлился, Фишер в критическом состоянии доставили в карету «скорой помощи» и сразу же повезли в одну из местных больниц. В настоящее время выясняются все подробности этого ЧП, и уточняется информация о состоянии актрисы.
 

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Ксения Бекетова
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