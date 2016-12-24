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Уральское предприятие пополнило санкционный список США
Политика

Уральское предприятие пополнило санкционный список США

Сегодня 2:21
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Уральское предприятие пополнило санкционный список США

Вашингтон, 24 декабря. Министерство торговли США ввело санкции в отношении уральского предприятия «Алмаз-Антей», выпускающего аппаратуру для связи в военной сфере.

Кроме того, под новые ограничительные меры попали восемь других предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии». В их числе компания «Вектор», 15 лет занимавшая монопольное положение на рынке электромузыкальных инструментов. «Вектор» базируется в Екатеринбурге.

Очередные санкции увязываются американцами с ситуацией на Украине, хотя в Кремле неоднократно указывали на отсутствие логики в подобных мерах.

Ранее сообщалось о расширении санкционного списка Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации.

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Сергей Свазовский
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