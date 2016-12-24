Умная броня: российской бронетехнике придадут новейшего управления

Москва, 24 декабря. Российская бронетанковая техника получит новейшую систему управления «ГАЛС-Д4», которая обеспечит надежную навигацию и мониторинг состояния машин, а также дистанционное управление ими.

Сообщается, что комплекс способен осуществлять непрерывный мониторинг работоспособности узлов и агрегатов машины. Кроме того, в систему входит навигационное оборудование и устройство, записывающее пройденный маршрут, говорится в материале газеты «Известия».

Создатели отметили, что комплекс будет доработан и в следующем году он будет оснащен новой функцией — на сенсорный экран будет выведено дистанционное управление боевыми модулями.