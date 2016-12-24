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Семья террориста, атаковавшего предрождественский Берлин, просит вернуть его тело
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Семья террориста, атаковавшего предрождественский Берлин, просит вернуть его тело

Сегодня 2:06
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Семья террориста, атаковавшего предрождественский Берлин, просит вернуть его тело

Тунис, 24 декабря. Родственники гражданина Туниса Аниса Амри, который совершил страшный теракт на рождественской ярмарке в немецком Берлине, в результате которого погибли более 10 человек и большое количество людей пострадали, попросили власти Туниса отдать им его тело, чтобы захоронить. Об этом сообщают местные СМИ.

Представители МИД Туниса сообщили, что тело террориста надо вернуть на Родину. При этом они отметили, что на это уйдет какое-то время, так как следователи Германии, Италии и Туниса должны провести экспертизу останков Амри.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудникам итальянской полиции неподалеку от вокзала в Милане удалось ликвидировать Аниса Амри, устроившего кровавую бойню в Берлине. 
 

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Ксения Бекетова
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