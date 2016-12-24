Донбасс: ДНР подтверждает прекращение обстрелов ВСУ

Донецк, 24 декабря. В первые часы предновогоднего режима прекращения огня, согласованного контактной группой по Донбассу, обстрелы территории ДНР действительно прекратились.

Эту информацию подтвердил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин .

Напомним, 21 декабря 2016 года контактная группа предложила всем сторонам конфликта на Донбассе соблюдать полное прекращение огня с 00.00 киевского времени с 24 декабря (01.00 мск). Как подтвердил Басурин, на настоящий момент, начиная с 00.00, нарушений режима прекращения огня «пока не зафиксировано. До этого были обстрелы на южном направлении, в районе Донецка и Горловки».

23 декабря 2016 года, в пятницу, президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что Киев намерен соблюдать установление режима тишины. В этот же день стало известно, что Ватикан направил на юго-восток Украины первую половину благотворительного транша из собранных 12 миллионов евро.