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Донбасс: ДНР подтверждает прекращение обстрелов ВСУ
Новороссия

Донбасс: ДНР подтверждает прекращение обстрелов ВСУ

Сегодня 2:35
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Донбасс: ДНР подтверждает прекращение обстрелов ВСУ

Донецк, 24 декабря. В первые часы предновогоднего режима прекращения огня, согласованного контактной группой по Донбассу, обстрелы территории ДНР действительно прекратились.

Эту информацию подтвердил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин  .

Напомним, 21 декабря 2016 года контактная группа предложила всем сторонам конфликта на Донбассе соблюдать полное прекращение огня с 00.00 киевского времени с 24 декабря (01.00 мск). Как подтвердил Басурин, на настоящий момент, начиная с 00.00,  нарушений режима прекращения огня «пока не зафиксировано. До этого были обстрелы на южном направлении, в районе Донецка и Горловки».

23 декабря 2016 года, в пятницу, президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что Киев намерен  соблюдать установление режима тишины. В этот же день стало известно, что Ватикан направил на юго-восток Украины первую половину благотворительного транша из собранных 12 миллионов евро.

 

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Алексей Громов
#днр #донбасс #порошенко #донецк #басурин #горловка
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