Трамп поинтересовался, когда мир начнет настоящую борьбу с терроризмом

Вашингтон, 24 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп задался вопросом, когда Соединенные Штаты и другие страны мира начнут давать отпор террористам.

«Такая ненависть. Когда уже США и все страны дадут отпор?» — спросил Трамп.

«Это чисто религиозная угроза, которая стала реальностью», — прокомментировал американский глава видеозапись, на которой видно, как совершивший теракт в Берлине экстремист присягает на верность главарю запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

В частности, на записи, распространенной террористической группировкий, слышно, как боевик обещает убивать крестоносцев, каждый день обстреливающих мусульман.