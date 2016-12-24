Вице-губернаторы обсудили пресс-конференцию Путина в игровом формате

Москва, 24 декабря. В ходе семинара для руководителей регионов в Подмосковье его участникам предложили обсудить пресс-конференцию Владимира Путина в формате игры.

В качестве организатора мероприятия выступила администрация президента РФ. Семинар прошел в стенах корпоративного университета Сбербанка России в Московской области.

Участие в деловой игре приняли руководитель УВП Андрей Ярин, а также глава управления по работе с регионами государственной корпорации «Росатом» Александр Харичев.

Последний по некоторым сведениям в ближайшее время будет назначен на должность в администрации президента РФ, — сообщают «Известия».

Ранее Владимир Путин дал традиционную ежегодную пресс-конференцию для журналистов.