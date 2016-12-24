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Недостойная месть: МИД РФ прокомментировал новые санкции США
Политика

Недостойная месть: МИД РФ прокомментировал новые санкции США

Сегодня 1:59
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Недостойная месть: МИД РФ прокомментировал новые санкции США

Москва, 24 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что санкции, введенные США против руководителей «Темпбанка», стали недостойной местью России за успешную борьбу с терроризмом в Сирии.

По словам Рябкова, кроме как недостойной местью за успехи, достигнутые Россией на сирийском направлении, а также за те достижения, которые показало сирийское правительство в борьбе с террористической угрозой, данное решение, принятое уходящей администрацией США назвать нельзя.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкции против руководителей российского «Темпбанка».

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Ирина Лошкарева
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