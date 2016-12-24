FAN-TV Лента новостей
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за проблем с SSJ100
Происшествия

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за проблем с SSJ100

Сегодня 1:43
67

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за проблем с SSJ100

Москва, 24 декабря. Компания «Аэрофлот» отменила ряд внутренних рейсов в силу проблем с шестью самолетами Sukhoi Superjet 100.

Эксплуатация авиалайнеров была остановлена по решению Росавиации. В стабилизаторе самолетов были найдены повреждения. «Аэрофлот» отменил ряд внутренних рейсов.

В частности, не состоятся полеты в Тюмень, Самару, Волгоград и Нижнекамск, — сообщает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось об инциденте на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Лос-Анджелеса в столицу России. Из-за неадекватного пассажира экипаж был вынужден выполнить посадку в Канаде.

комментарии
Сергей Свазовский
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 декабря 2016 22.30: курды отбили позиции ИГ в Ракке, ВВС САР зачищают Дамаск от боевиков

Вчера 22:30
451

На очереди Идлиб и Ракка: после освобождения Алеппо боевиков не спасет даже Запад

Вчера 21:41
711

Новости США: Дональд Трамп признался в «усофобии», «предавших» Клинтон выборщиков настигло возмездие

Вчера 21:09
537

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Вчера 20:41
438

Читайте между строк: Путин дал Западу понять, что у России нет соперников

Вчера 20:35
1018
Показать еще
Прямая трансляция

Зачем Западу сохранять и расчесывать рану в виде Украины на российских границах. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Недостойная месть: МИД РФ прокомментировал новые санкции США

1:59

Вице-губернаторы обсудили пресс-конференцию Путина в игровом формате

1:56

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за проблем с SSJ100

1:43

Обама утвердил военный бюджет США на следующий год

1:41

Ученые рассказали, когда и от чего погибнет Земля

1:33

Родченков не мог вывезти препараты из США без разрешения — эксперт

1:31

Чистая допинг-проба Поветкина поставила под сомнение предыдущий анализ

1:15

Белый дом одернул Трампа из-за его  заявлений об изменениях в ООН

1:12

В Сети появилось видео чудесного спасения новорожденного слоненка

1:10

Донбасс: режим тишины вступает в силу 24 декабря

0:50

Сирия: в одной из школ Алеппо нашли тела казненных детей 

0:42

ФБР: на Рождество возможны теракты в церквях

0:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Недостойная месть: МИД РФ прокомментировал новые санкции США
Читать
Закрыть