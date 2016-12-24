«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за проблем с SSJ100

Москва, 24 декабря. Компания «Аэрофлот» отменила ряд внутренних рейсов в силу проблем с шестью самолетами Sukhoi Superjet 100.

Эксплуатация авиалайнеров была остановлена по решению Росавиации. В стабилизаторе самолетов были найдены повреждения. «Аэрофлот» отменил ряд внутренних рейсов.

В частности, не состоятся полеты в Тюмень, Самару, Волгоград и Нижнекамск, — сообщает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось об инциденте на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Лос-Анджелеса в столицу России. Из-за неадекватного пассажира экипаж был вынужден выполнить посадку в Канаде.