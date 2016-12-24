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Обама утвердил военный бюджет США на следующий год
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Обама утвердил военный бюджет США на следующий год

Сегодня 1:41
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Обама утвердил военный бюджет США на следующий год

Вашингтон, 24 декабря. Пресс-служба Белого дома сообщила, что действующий президент США Барак Обама подписал закон о военном бюджете Соединенных Штатов на следующий финансовый год.

Документ был подписан американским главой в пятницу.

Сообщается, что бюджет на 2017 год в первую очередь предусматривает расходы по программам Министерства обороны США и проектам, связанным с военным строительством.

Кроме того, важной статьей документа являются проекты Министерства энергетики США, имеющие отношение к обеспечению национальной безопасности американского государства.

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Ирина Лошкарева
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