Ученые рассказали, когда и от чего погибнет Земля

Варшава, 24 декабря. По мнению группы польских ученых, которые провели множество различных экспериментов, где-то через миллион лет к Солнечной системе приблизится звезда Глизе 710. Причем произойдет это настолько близко к планете, что может вызвать сильную бомбардировку Земли кометами из облака Оорта. Об этом сообщают местные СМИ.

Исследователи отметили, что в настоящее время эта звезда находится на расстоянии 64 световых лет от Солнечной системы и понемногу приближается к нашей планете. По их подсчетам, такое расстояние спустя 1,35 млн лет сократится до 77 световых дней. В результате чего Глизе окажется в облаке Оорта – сферической области вокруг Солнечной системы, которая, как оказалось, является непосредственным источником комет.

Польские ученые рассказали, что гравитация звезды Глизе 710 изменит траектории некоторых космических тел и направит их к Земле. Они добавили, что каждый год к нашей планете будут прилетать до 10 комет, и продолжаться это будет в течение 3-4 млн лет.