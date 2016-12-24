Родченков не мог вывезти препараты из США без разрешения — эксперт

Вашингтон, 24 декабря. Бывший сотрудник Нацбезопасности США Джастин Рассел заявил, что экс-директор московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не мог вывезти медицинские препараты из США и Канады без соответствующих лицензий и проверок ответственных ведомств.

Эксперт отметил, что если Родченков действительно вывозил препараты в больших количествах, то очень трудно поверить, что регулярная перевозка происходила свободно.

Рассел пояснил, что в США эта отрасль тщательно регулируется. Контроль осуществляют Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств, Управление по контролю за оборотом медикаментов, а также пограничная служба и таможня.

Также он подчеркнул, что часть ответственности лежит и на российской стороне, впускавшей препараты на свою территорию.