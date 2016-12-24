Белый дом одернул Трампа из-за его  заявлений об изменениях в ООН

Вашингтон, 24 декабря. В администрации президента США критично отозвались о заявлении Дональда Трампа относительно будущей судьбы ООН. Об этом заявил представитель администрации Барака Обамы Бен Родс.

В Белом доме напомнили, что в каждый данный момент у США есть только один президент. В настоящее время им является Барак Обама, — сказал Родс.

Ранее будущий президент США Дональд Трамп анонсировал большие перемены в ООН после его инаугурации, которая состоится 20 января 2017 года.

Республиканец не стал уточнять суть преобразований, но пообещал, что в ООН «изменится все».