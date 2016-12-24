В Сети появилось видео чудесного спасения новорожденного слоненка

Найроби, 24 декабря. В Интернете в пятницу появилась видеозапись, на которой запечатлен момент чудесного спасения новорожденного слоненка в национальном парке Восточный Цаво в Кении. Малыш упал в яму и не мог самостоятельно выбраться из нее. Об этом сообщают местные СМИ.

Работники природоохранной организации David Sheldrick Wildlife Trust, которая занимается охраной популяции слонов в Кении, спасли детеныша, который провалился в яму в земле, вырытую людьми для сбора воды.

Слоненок, которому исполнилось не больше недели от роду, был слишком маленьким, чтобы вылезти наружу самостоятельно, а мать тоже не смогла ему помочь.

Спасатели прилетели на помощь на вертолете. Воздушное судно снизилось до самой земли, чтобы отогнать маму слоненка, которая находилась рядом с ямой. Спустя несколько минут малыша удалось освободить и передать его матери.