Чистая допинг-проба Поветкина поставила под сомнение предыдущий анализ

Москва, 24 декабря. Руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, являющийся промоутером российского боксера Александра Поветкина сообщил, что результаты новой пробы на допинг, взятой у борца, ставят под сомнение предыдущий анализ.

Он уточнил, что в новой допинг-пробе Поветкина, взятой 13 декабря, не обнаружено следов запрещенных веществ.

По его словам, это ставит под сомнение пробу, которая была взята 6 декабря и результаты которой появились в ночь перед боем. Остарин выводится из организма месяцами, по некоторым данным — больше года, пояснил Рябинский.

Напомним, что Поветкин сдавал допинг-пробы 15 ноября, 6 декабря и 13 декабря. Положительный результат дала только проба от 6 декабря, в которой было обнаружено очень низкое содержание запрещенного вещества остарина.