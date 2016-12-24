Донбасс: режим тишины вступает в силу 24 декабря

Донецк, 24 декабря. Режим прекращения огня в Донбассе вступит в силу с 24 декабря. Договоренность об установлении режима тишины была достигнута в ходе минских переговоров, о чем сообщает министерство обороны ДНР.

Несмотря на скорое вступление в силу перемирия, обстрелы на линии соприкосновения не прекращаются. В частности, наблюдается ухудшение ситуации в районе Дебальцево, хотя этот населенный пункт не обстреливали с 2015 года.

В министерстве обороны ДНР заявили также об обстрелах мирных жителей со стороны украинских силовиков.

Ранее сообщалось о материальной помощи, которую Папа Римский отправит жителям Донбасса.