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Сирия: в одной из школ Алеппо нашли тела казненных детей 
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Сирия: в одной из школ Алеппо нашли тела казненных детей 

Сегодня 0:42
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Сирия: в одной из школ Алеппо нашли тела казненных детей 

Алеппо (Сирия), 23 декабря. Военнослужащие сирийской армии обнаружили в одной из школ квартала Ас-Суккари в Алеппо тела казненных террористами людей. Среди них были и дети, сообщил прокурор военной полиции Сирии Самер Юсеф.

Как передает агентство Sputnik, погибшие были казнены. На их телах остались характерные следы, «включая отсеченные головы и выколотые глаза».

Юсеф добавил, что в скором времени будут взяты образцы ДНК, чтобы установить личности погибших. По данным прокурора, казнь произошла около четырех — пяти дней назад. Некоторых их них расстреляли с близкого расстояния. 

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