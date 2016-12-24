ФБР: на Рождество возможны теракты в церквях

Вашингтон, 24 декабря. ФБР и Департамент внутренней безопасности США предупреждают о высокой степени угрозы террористических актов во время рождественских праздников. Об этом сообщает CNN.

В связи с риском происшествий подобного рода ФБР подготовило и распространило в США бюллетень с предупреждением об опасности.

Документ адресован правоохранителям и охранным фирмам. ФБР сообщает о призывах лиц, близких к ИГИЛ (организация запрещена в РФ) к совершению терактов.

Ранее сообщалось о подозрительном автомобиле, из-за которого сорвалась ярмарка во французском городе Мец. Посетителей ярмарки эвакуировали, однако угроза оказалась мнимой.