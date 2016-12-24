Берлинский террорист уже после теракта с легкостью перемещался по Еврозоне

Берлин, 24 декабря. Власти Франции начали расследование, чтобы выяснить, как находящийся в розыске подозреваемый в совершении теракта в Берлине смог беспрепятственно въехать из ФРГ во Францию, а затем транзитом добраться до Италии, где с рабочей поездкой находился президент Франсуа Олланд.

По данным итальянских СМИ, ликвидированный в Милане Анис Амри прибыл в Милан на поезде из Франции.

Как сообщает Europe 1, полиция пытается выяснить, как спустя три дня после теракта в Берлине террорист смог проехать через территорию Франции и оказаться в Италии. По данным правоохранителей, Амри проезжал через французский город Лион. Здесь он спокойно пересел на поезд до Шамбери, оттуда — до Милана.

Как отмечает радиостанция, Амри «практически разминулся» с Олландом, который участвовал в открытии новой больницы.

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