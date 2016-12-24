Минфин рассказал, когда заработает новая система пенсионных накоплений

Москва, 24 декабря. Внедрение системы добровольных пенсионных накоплений в России отложено до 2019 года. Об этом сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов.

Силуанов отметил, что новая система пенсионных накоплений рассматривается властями в качестве ответа на существующие долгосрочные вызовы.

По словам главы финансового ведомства, речь идет о принятии целого комплекса мер, которые должны заработать одновременно с модернизированной системой налогообложения в 2019 году.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость осторожности и публичности в процессе усовершенствования пенсионной системы РФ.