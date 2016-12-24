Никонов предсказал новые «санкционные конвульсии» США

Москва, 23 декабря. Администрация президента США Барака Обамы, расширяя санкционный список, стремится максимально усложнить отношения Москвы и Вашингтона до инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов.

По мнению Никонова, не секрет, что администрация Барака Обамы торопится «максимально осложнить российско-американские отношения до вступления в должность президента Дональда Трампа». В связи с этим депутат полагает, что в скором времени последуют новые «санкционные конвульсии».

При это в интервью РИА Новости Никонов отметил, что симметричный ответ российской стороны будет болезненным для американских бизнес-интересов в РФ.

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Напомним, в пятницу США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине.