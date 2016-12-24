Сирия: тонну новогодних подарков детям Тартуса передали российские офицеры примирения

Дамаск, 24 декабря. Офицеры российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает организовывать гуманитарные акции для населения САР. Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алеппо.

В течение суток проведено три гуманитарных акции, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города Алеппо, в районе Жибрин — около 4 тонн; в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города Алеппо, в районе Аль-Хамдания — около 3 тонн; в школе героя войны Хашима Юсефа в городе Тартус детям передано около 1 тонны подарков к новогодним праздникам, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в САР.