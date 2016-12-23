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Медведев разрешил еще одной компании РФ нанимать работников из Турции
Россия

Медведев разрешил еще одной компании РФ нанимать работников из Турции

Вчера 23:58
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Медведев разрешил еще одной компании РФ нанимать работников из Турции

Москва, 23 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дополнил список фирм, которые могут нанимать турецких работников. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В список добавлен владимирский производитель полипропиленовых труб и фитингов ООО «Валф-Рус».

Кроме того, премьер в постановлении исключил из ограниченного по численности работников списка московскую компанию ООО «Дельта Мост Монолит». Теперь на компанию не распространяются ограничения по числу работников из Турции.

Напомним, после инцидента с российским самолетом Су-24, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете для российских работодателей с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции. В мае правительство внесло изменения в постановление. 

комментарии
Олеся Волкова
#дмитрий медведев
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