Медведев разрешил еще одной компании РФ нанимать работников из Турции

Москва, 23 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дополнил список фирм, которые могут нанимать турецких работников. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В список добавлен владимирский производитель полипропиленовых труб и фитингов ООО «Валф-Рус».

Кроме того, премьер в постановлении исключил из ограниченного по численности работников списка московскую компанию ООО «Дельта Мост Монолит». Теперь на компанию не распространяются ограничения по числу работников из Турции.

Напомним, после инцидента с российским самолетом Су-24, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете для российских работодателей с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции. В мае правительство внесло изменения в постановление.